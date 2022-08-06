Подоляк закликав МАГАТЕ вплинути на Росію після обстрілів Запорізької АЕС

Міжнародне агентство з ядерної енергії повинно жорстоко відреагувати на обстріли Запорізької АЕС росіянами та закликати РФ передати станцію під контроль комісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
Він заявив, що дії Росії на ЗАЕС загрожують всій Європі.
"Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації", - зазначив Подоляк.
Радник голови ОПУ підкреслив, що РФ повинна звільнити АЕС та допустити до станції експертів.
"МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від Росії вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії", - додав він.
Нагадаємо, що вчора окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Станція отримала серйозні пошкодження, з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.
Володимир Зеленський назвав такі дії РФ терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".
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