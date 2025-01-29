Подоляк про призупинення фінансування USAID: США проведуть аудит і повернуться до цього

Подоляк вважає дивним рішення американської влади призупинити фінансування всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, оскільки це занадто довгий термін.

"Ми можемо тільки сказати, що вони можуть за рахунок призупинення роботи цих програм втратити, суттєво втратити, відсоток впливу на різні суспільства. І в цей момент вплив на ці суспільства може збільшити вплив той самий Китай або ще якісь країни, або та сама Росія і так далі", - уточнив радник керівника ОП.

Він додав, що на тлі такої ситуації Україна змушена звертатися до інших партнерів, щоб відновити фінансування великої кількості програм, зокрема підтримки дітей, ветеранів, інвалідів, соціальні програми. Для цього будуть шукати можливості.

Подоляк звернув увагу, що зовнішня політика - це фундаментальна річ. І для того, щоб країна була сильною, їй необхідно впливати на те, що відбувається в інших країнах.

"Я не бачу можливості домінувати у світі без фінансування великої кількості гуманітарних або програм впливу інших. І США до цього повернуться однозначно. Треба просто, ну як би пояснювати, наскільки це важливо, спокійно, без емоцій", - вважає він.

Радник керівника ОП наголосив, що рішення США про призупинення гуманітарних програм - негативне для України, оскільки частина програм були вкрай корисними для українців.