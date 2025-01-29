Подоляк о приостановке финансирования USAID: США проведут аудит и вернутся к этому

Подоляк считает странным решение американских властей приостановить финансирование всех программ внешней помощи на 90 дней, поскольку это слишком долгий срок.



"Мы можем только сказать, что они могут за счет приостановки работы этих программ потерять, существенно потерять, процент влияния на разные общества. И в этот момент влияние на эти общества может увеличить влияние тот же Китай или еще какие-то страны, или та же Россия и так далее", - уточнил советник руководителя ОП.

Он добавил, что на фоне такой ситуации Украина вынуждена обращаться к другим партнерам, чтобы восстановить финансирование большого количества программ, в том числе поддержки детей, ветеранов, инвалидов, социальные программы. Для этого будут искать возможности.

Подоляк обратил внимание, что внешняя политика - это фундаментальная вещь. И для того, чтобы страна была сильной, ей необходимо влиять на то, что происходит в других странах.

"Я не вижу возможности доминировать в мире без финансирования большого количества гуманитарных или программ влияния других. И США к этому вернутся однозначно. Надо просто, ну как бы объяснять, насколько это важно, спокойно, без эмоций", - считает он.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что решение США о приостановке гуманитарных программ - негативное для Украины, поскольку часть программ были крайне полезными для украинцев.