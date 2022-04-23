Подоляк о предложениях России по договору: нет никакого нового документа

По его словам, на сегодня есть один формульный документ - Стамбульское коммюнике, которое было передано российской стороне.

"После этого Россия взяла определенное время на изучение предложений Украины и подачу своих встречных предложений. Так вот, эти замечания делаются постоянно. Никакого нового документа, тем более документа авторства Российской Федерации, нет и быть не может", - отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассчитано на спекулятивный эффект.

"Якобы мы какую-то дали вам новую формулу, пожалуйста, ее изучайте. Нет, подают только встречные предложения, относящиеся к Стамбульскому коммюнике", - добавил он.