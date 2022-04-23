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Подоляк про пропозиції Росії щодо договору: немає ніякого нового документа

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Російська сторона не передавала Україні жодного нового документа, який стосувався б майбутньої мирної угоди між країнами. А тільки свої пропозиції до формульного документа, який підготувала українська делегація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогодні є один формульний документ - Стамбульське комюніке, яке було передано російській стороні.

"Після цього Росія взяла певний час на вивчення пропозицій України і подачу своїх зустрічних пропозицій. Так ось, ці зауваження робляться постійно. Ніякого нового документа, тим більше документа авторства Російської Федерації, немає і бути не може", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що заява прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова розрахована на спекулятивний ефект.

"Нібито ми якусь дали вам нову формулу, будь ласка, її вивчайте. Ні, подають тільки зустрічні пропозиції, що відносяться до Стамбульського комюніке", - додав він.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Київ поставив російській стороні ультиматум і пригрозив виходом з переговорів, якщо буде проведено фейковий "референдум" про створення так званої "Херсонської народної республіки".

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