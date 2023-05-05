Подоляк пояснив причину зростання кількості аварій на підприємствах Росії

Останнім часом в Росії частішають випадки аварій на залізницях або ж на критично важливих підприємствах. Це, зі свого боку, є наслідок низки факторів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Нагадаємо, РБК-Україна, в матеріалі "Бавовна" та безпілотники. Про що свідчать вибухи в Криму та на об'єктах у РФ", писало про активізацію ударів по об'єктах, які обслуговують воєнну машину Російської Федерації. Агентство пояснювало що означають ці вибухи та чого чекати далі.

Також нещодавно в Росії сталась пожежа на резервуарі Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Причиною загоряння називають нібито "атаку безпілотника".

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