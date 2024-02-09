Подоляк пояснив, навіщо військкоматам дозволили працювати цілодобово

"На мій погляд, Кабмін йде назустріч ТЦК, щоб вони працювали не з 9 до 18 дня, бо війна не має перерви на обід. Щоб позбутися цього розриву, що хтось працює у певний час, а на фронті 24 на 7, і щоб було правильно побудовано логістику підготовки людей, потрібно, щоб ТЦК працювали інакше", - зазначив Подоляк.

За його словами, таке нововведення стосується і кадрових змін, що відбуваються у ТЦК, і регламенту роботи, і таймінгу роботи.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на час мобілізації та військового стану.

Зокрема це стосується часу роботи ТЦК. Тепер їм дали право виконувати низку своїх обов'язків цілодобово.

Більш детально про рішення Кабміну - у матеріалі РБК-Україна.