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Подоляк объяснил, зачем военкоматам разрешили работать круглосуточно

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины разрешил территориальным центрам комплектования и соцподдержки работать круглосуточно, чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"На мой взгляд, Кабмин идет навстречу ТЦК, чтобы они работали не с 9 до 18 дня, потому что у войны нет перерыва на обед. Чтобы избавиться от этого разрыва, что кто-то работает в определенное время, а на фронте 24 на 7, и чтобы была правильно построена логистика подготовки людей, нужно, чтобы ТЦК работали иначе", - отметил Подоляк. 

По его словам, такое нововведение касается и кадровых изменений, которые происходят в ТЦК, и регламента работы, и тайминга работы. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 9 февраля, Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время мобилизации и военного положения.

В частности, это касается время работы ТЦК. Теперь им дали право выполнять ряд своих обязанностей круглосуточно. 

Более детально о решении Кабмина - в материале РБК-Украина

 

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Офис президентаТЦКВойна России против УкраиныМихаил Подоляк