Подоляк объяснил, зачем военкоматам разрешили работать круглосуточно

"На мой взгляд, Кабмин идет навстречу ТЦК, чтобы они работали не с 9 до 18 дня, потому что у войны нет перерыва на обед. Чтобы избавиться от этого разрыва, что кто-то работает в определенное время, а на фронте 24 на 7, и чтобы была правильно построена логистика подготовки людей, нужно, чтобы ТЦК работали иначе", - отметил Подоляк.

По его словам, такое нововведение касается и кадровых изменений, которые происходят в ТЦК, и регламента работы, и тайминга работы.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 9 февраля, Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время мобилизации и военного положения.

В частности, это касается время работы ТЦК. Теперь им дали право выполнять ряд своих обязанностей круглосуточно.

Более детально о решении Кабмина - в материале РБК-Украина.