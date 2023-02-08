UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк пояснив, навіщо Україні далекобійні ракети та що ними буде знищено

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росіяни відсунули свої склади з озброєнням в глиб лінії фронту і це значно ускладнило їх знищення українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону.

За його словами, далекобійні ракети також допоможуть ліквідувати склади з російським озброєнням в окупованому Криму.

"Є стратегічні склади в Криму, які забезпечують усе угрупування по всій лінії фронту. Для того, щоб знищити ці склади й зменшити інтенсивність артилерійського вогню, нам потрібні саме ракети підвищеної дальності", - сказав Подоляк.

Він зауважив, що знищення складів допоможе у майбутньому уникнути боїв, які відбуваються на Бахмутському напрямку та у Донецькій області в цілому.

"І в тому числі зменшити кількість мобілізованих, я прямо скажу, нам потрібні ракети превентивної дії, щоб на далекій відстані це можна було робити", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що Україна не використовуватиме далекобійні ракети GLSDB, які пообіцяли передати США, для ударів по Росії.

Також ми писали, що, за словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, Україна має зброю власного виробництва, яка може знищувати цілі на території Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяракетиЗбройні сили України