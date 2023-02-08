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Подоляк пояснил, зачем Украине дальнобойные ракеты и что ими будет уничтожено

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне отодвинули свои склады с вооружением в глубь линии фронта, что значительно усложнило их уничтожение украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире национального телемарафона.

По его словам, дальнобойные ракеты также помогут ликвидировать склады с российским вооружением в оккупированном Крыму.

"Есть стратегические составы в Крыму, которые обеспечивают всю группировку по всей линии фронта. Для того чтобы уничтожить эти составы и уменьшить интенсивность артиллерийского огня, нам нужны именно ракеты повышенной дальности", - сказал Подоляк.

Он отметил, что уничтожение складов поможет в будущем избежать боев, которые проходят на Бахмутском направлении и в Донецкой области в целом.

"И в том числе уменьшить количество мобилизованных, я прямо скажу, нам нужны ракеты превентивного действия, чтобы на дальнем расстоянии это можно было делать", - подчеркнул он.

Напомним, ранееминистр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украина не будет использовать дальнобойные ракеты GLSDB, пообещавшие передать США, для ударов по России.

Также мы писали, что,по словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, у Украины есть оружие собственного производства, которое может уничтожать цели на территории России.

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