Подоляк пояснил, зачем Украине дальнобойные ракеты и что ими будет уничтожено

По его словам, дальнобойные ракеты также помогут ликвидировать склады с российским вооружением в оккупированном Крыму.

"Есть стратегические составы в Крыму, которые обеспечивают всю группировку по всей линии фронта. Для того чтобы уничтожить эти составы и уменьшить интенсивность артиллерийского огня, нам нужны именно ракеты повышенной дальности", - сказал Подоляк.

Он отметил, что уничтожение складов поможет в будущем избежать боев, которые проходят на Бахмутском направлении и в Донецкой области в целом.

"И в том числе уменьшить количество мобилизованных, я прямо скажу, нам нужны ракеты превентивного действия, чтобы на дальнем расстоянии это можно было делать", - подчеркнул он.