Подоляк пояснив, чому Пригожин бреше про взяття Бахмута

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин бреше про взяття Бахмута його найманцями, щоб перебити українські інформаційні приводи. Зокрема, візити президента Володимира Зеленського до країн Європи, а також Саудівської Аравії та Японії.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він підкреслив, що Пригожин не вперше бреше про те, що його бойовики нібито захопили Бахмут.

"Очевидно, що треба перебити інформаційний фон, зважаючи на візити Зеленського та заяви очільників глобальних держав щодо того, як буде фіналізована війна, якою буде підтримка України і що буде з Росією після поразки. І щоб перебити ці інформаційні приводи, ми чуємо з вами заяви про те, що "Бахмут - все, кінець", - заявив Подоляк.

Ситуація у Бахмуті

Уже понад десять місяців російські окупанти намагаються захопити Бахмут на Донеччині, проте українські військові гідно чинять опір.

Сьогодні засновник ПВК "Вагнера", Євген Пригожин заявив, що його наймані бойовики нібито повністю контролюють місто.

При цьому українська сторона спростовує такий сценарій. Зокрема, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий назвав вкидання Пригожина неправдою, додавши, що українські підрозділи досі воюють у Бахмуті.

Також про триваючі бої в Бахмуті заявила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр, підкресливши, що українські захисники продовжують тримати оборону.

У той же час у ЗМІ з'явилася інформація, що засновник російського ПВК "Вагнера" визнав, що найманці не можуть оточити підрозділи Сил оборони України в Бахмуті через втрату стійких флангів на північ і південь від міста, і звинуватив Міноборони РФ у втраті вигідних позицій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.