Подоляк про призупинення підтримки США: Україна вміє адаптуватися до таких ситуацій

Україна аналізує зміни у постачанні зброї та шукає альтернативні шляхи забезпечення військових потреб. За словами радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, розглядаються можливості співпраці з європейськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка.

Михайло Подоляк прокоментував ситуацію з постачанням зброї Україні, наголосивши на необхідності ретельного аналізу поточних програм і можливих варіантів адаптації до змін.

Подоляк підкреслив, що перш за все важливо оцінити, які програми можуть бути припинені, зважаючи на те, що багато з них вже знаходяться на етапі завершення.

"Не забуваємо також, що є програми, проголосовані в Конгресі, і це особлива юридична процедура", - зазначив він.

За словами Подоляка, важливо також оцінити можливості закупівлі або отримання аналогічних систем від європейських партнерів. Він зазначив, що вже працюють програми заміщення, що дозволяють замінити певні види зброї чи техніки.

"Україна вже мала досвід довготривалого призупинення програм мілітарної підтримки з боку США та вміє адаптуватися до таких ситуацій", - додав Подоляк.

У зв'язку з цим, він підкреслив важливість ретельного аудиту наявних ресурсів, визначення того, що можна виробляти в рамках партнерських програм, а що можна замістити іншими засобами. Водночас ведеться робота по пошуку зброї на комерційних ринках та в рамках співпраці з європейськими партнерами.

"Все ж таки не оминаємо увагою можливість перемовин із нашими американськими партнерами", - зазначив він.