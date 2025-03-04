Подоляк о приостановлении поддержки США: Украина умеет адаптироваться к таким ситуациям

Украина анализирует изменения в поставках оружия и ищет альтернативные пути обеспечения военных потребностей. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, рассматриваются возможности сотрудничества с европейскими партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с поставками оружия Украине, отметив необходимость тщательного анализа текущих программ и возможных вариантов адаптации к изменениям.

Подоляк подчеркнул, что прежде всего важно оценить, какие программы могут быть прекращены, учитывая то, что многие из них уже находятся на этапе завершения.

"Не забываем также, что есть программы, проголосованные в Конгрессе, и это особая юридическая процедура", - отметил он.

По словам Подоляка, важно также оценить возможности закупки или получения аналогичных систем от европейских партнеров. Он отметил, что уже работают программы замещения, позволяющие заменить определенные виды оружия или техники.

"Украина уже имела опыт длительного приостановления программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям", - добавил Подоляк.

В связи с этим, он подчеркнул важность тщательного аудита имеющихся ресурсов, определения того, что можно производить в рамках партнерских программ, а что можно заместить другими средствами. В то же время ведется работа по поиску оружия на коммерческих рынках и в рамках сотрудничества с европейскими партнерами.

"Все же не обходим вниманием возможность переговоров с нашими американскими партнерами", - отметил он.