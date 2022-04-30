Подоляк посоветовал Лаврову воздержаться от заявлений по переговорам Украины и РФ

"Не в первый раз приходится говорить о том, что между фактами и фантазиями у представителей РФ слишком большая дистанция", - сказал он, комментируя последние заявления Лаврова о ходе переговоров Украины и России.

Советник главы ОП привел три причины, почему российскому министру не следует делать таких заявлений. В качестве первой он отметил, что Лавров никогда не сидел за столом переговоров ни в очно, ни в онлайн формате.

"Хотя сам не пропустил ни единого раунда. Поэтому несколько удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса", - подчеркнул Подоляк.

Второй причиной он назвал преступления российских военных в захваченных городах. По его словам, "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и конечно же, в Мариуполе.

"И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан", - констатировал советник ОП.

Третья причина заключается в том, что в рамках переговорного процесса не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ, отметил Подоляк. Поскольку до сих пор не устранена причина для их введения мировым сообществом, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета.

Он подчеркнул, что санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия других стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир. Поэтому о том, когда и какие принимать решения по ограничениям против России Украина будет обсуждать только вместе со своими партнерами.

"Поэтому приходится уже в который раз настоятельно рекомендовать представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса", - подытожил Подоляк.