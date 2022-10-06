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Подоляк порівняв Путіна з диктатором-людожером з Уганди

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Київ, Четвер 06 жовтня 2022 20:51
Подоляк порівняв Путіна з диктатором-людожером з Уганди Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Росії Володимир Путін схожий у своїх рішеннях з диктатором-людожером з Уганди Іді Аміном, який називав себе "завойовником Британської імперії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Угандійський диктатор Іді Амін називав себе владикою всіх звірів на землі, риб у морі та завойовником Британської імперії (все одно ніхто не міг перевірити). Путін називає себе власником Донецька, Луганська, Херсона, Запоріжжя та вкраденої ЗАЕС. Знайдіть 10 відмінностей", - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що Україні немає сенсу вести мирні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним та його оточенням. Діалог можливий, але лише за зміни влади у РФ.

Також ми писали, що, за словами Подоляка, Путін за допомогою оголошення мобілізації "сказав" росіянам, що він програв у війні.

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