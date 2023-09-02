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Подоляк про політику Маска у Twitter: слава Герострата в постінформаційну епоху

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Нова політика Ілона Маска в Twitter , яка сприяє поширенню російської пропаганди, - це слава Герострата в постінформаційну епоху.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter.

"Ілоне Маск, широко відкриті ворота для примітивних російських пропагандистів і російських отруйних ботів/ферм - це зовсім не про свободу слова, антиістеблішмент і правоконсервативний дискурс. Яка наївність", - заявив він. 

Подоляк заявив, що мова йде виключно про співучасть у руйнуванні глобальних правил, соціальній дееволюції, заохоченні кровожерливих апетитів карикатурою на імперію homo soveticus.

"Чому так відкрито прагнути слави Герострата в епоху постінформації?", - запитав він. 

Дослідження Єврокомісії

Європейський союз зазначив, що Twitter зіграв важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Дослідження засвідчило, що, попри добровільні зобов'язання соцмереж, включно з Meta, вживати заходів проти роспропаганди, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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