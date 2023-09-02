Подоляк о политике Маска в Twitter: слава Герострата в постинформационную эпоху

"Илон Маск, широко открытые ворота для примитивных российских пропагандистов и российских отравленных ботов/ферм - это совсем не про свободу слова, антиистеблишмент и правоконсервативный дискурс. Какая наивность", - заявил он.

Подоляк заявил, что речь идет исключительно о соучастии в разрушении глобальных правил, социальной деэволюции, поощрении кровожадных аппетитов карикатурой на империю homo soveticus.

"Почему так открыто стремиться к славе Герострата в эпоху постинформации?", - спросил он.

Исследование Еврокомиссии

Европейский союз отметил, что Twitter сыграл важную роль в том, что российская пропаганда по отношению к Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.

Исследование показало, что, несмотря на добровольные обязательства соцсетей, включая Meta, принимать меры против роспропаганды, российская дезинформация, направленная против Украины, процветает.

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