Подоляк о переговорах и "заморозке" войны: РФ продолжит устраивать "Бучи" и "Мариуполи"

"Все политики второго эшелона или бывшие политики как Берлускони, который заявил, что вместе с Меркель может помочь урегулировать конфликт. Вчера прозвучала официальная позиция президента Мексики Лопеса Абрадора, который зафиксировал российские позиции, что нужно немедленно надо прекратить огонь и начать переговоры", - отметил он

То есть, по мнению Подоляка, Абрадор предлагает остановиться на тех территориях, которые есть сейчас.

"Россия будет продолжать устраивать "Бучи" и "Мариуполи" на захваченных территориях. И таких неожиданных инициаторов достаточно много", - добавил он.

Кроме того, советник главы ОПУ указал, что есть еще одна российская стратегия, которую пытается продвигать ООН - это стратегия мелких переговоров - решение отдельных вопросов, чтобы снизить общий градус. По его словам, эта стратегия ведет к заморозке конфликта. Также он подчеркнул, что если сейчас заморозить войну, то Украина получит новый ее виток с новой интенсивностью, когда Россия решит вопрос с переоснащением и пополнением резервов.