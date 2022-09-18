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Подоляк о переговорах и "заморозке" войны: РФ продолжит устраивать "Бучи" и "Мариуполи"

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россия не скрывает желания провести мирные переговоры и заморозить войну в Украине. Но это приведет лишь к повторению тех же зверств, которые уже совершены в Буче и Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телеканала Freedom.

"Все политики второго эшелона или бывшие политики как Берлускони, который заявил, что вместе с Меркель может помочь урегулировать конфликт. Вчера прозвучала официальная позиция президента Мексики Лопеса Абрадора, который зафиксировал российские позиции, что нужно немедленно надо прекратить огонь и начать переговоры", - отметил он

То есть, по мнению Подоляка, Абрадор предлагает остановиться на тех территориях, которые есть сейчас.

"Россия будет продолжать устраивать "Бучи" и "Мариуполи" на захваченных территориях. И таких неожиданных инициаторов достаточно много", - добавил он.

Кроме того, советник главы ОПУ указал, что есть еще одна российская стратегия, которую пытается продвигать ООН - это стратегия мелких переговоров - решение отдельных вопросов, чтобы снизить общий градус. По его словам, эта стратегия ведет к заморозке конфликта. Также он подчеркнул, что если сейчас заморозить войну, то Украина получит новый ее виток с новой интенсивностью, когда Россия решит вопрос с переоснащением и пополнением резервов.

Как сообщалось, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что во всем мире нужно на пять лет прекратить любые военные и торговые конфликты. В частности, мексиканский лидер призвал прекратить боевые действия в Украине на нынешней стадии и считать это точкой отсчета.

По мнению Подоляка так называемая "мирная инициатива" президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора выгодна только России, поскольку дает ей время для восстановления резервов.

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Война в Украине