Подоляк про переговори та "заморожування" війни: РФ продовжить влаштовувати "Бучі" і "Маріуполі"

"Усі політики другого ешелону або колишні політики як Берлусконі, який заявив, що разом із Меркель може допомогти врегулювати конфлікт. Учора прозвучала офіційна позиція президента Мексики Лопеса Абрадора, який зафіксував російські позиції, що треба негайно припинити вогонь і розпочати переговори", - зазначив він

Тобто, на думку Подоляка, Абрадор пропонує зупинитись на тих територіях, які є зараз.

"Росія продовжуватиме влаштовувати "Бучі" і "Маріуполі" на захоплених територіях. І таких несподіваних ініціаторів досить багато", - додав він.

Крім того, радник голови ОПУ зазначив, що є ще одна російська стратегія, яку намагається просувати ООН - це стратегія дрібних переговорів - вирішення окремих питань, щоб знизити загальний градус. За його словами, ця стратегія веде до заморожування конфлікту. Також він наголосив, що якщо зараз заморозити війну, то Україна отримає новий її виток із новою інтенсивністю, коли Росія вирішить питання з переоснащенням та поповненням резервів.