Подоляк о переговорах с Россией: продолжаются в гуманитарной части

Переговоры между Украиной и Россией на сегодня продолжаются только в гуманитарной части. Политико-дипломатическая часть приостановлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для lb.ua.
"Переговорный процесс сегодня остановлен в политико-дипломатической части. В гуманитарной части он работает, потому что обмен пленными, есть гуманитарные коридоры, попытки эвакуировать наших людей", - отметил он.
По его словам, политико-дипломатическая часть остановлена, поскольку это вопрос связи между происходящим в мире.
"Россия неадекватно смотрит на это. Это парадокс, который тоже будет вписан в учебники", - добавил Подоляк.
Напомним, ранее лидеры Германии и Франции призвали президента России Владимира Путина к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.
У Зеленского также заявляли, что все российские заявления о якобы отказе Украины от переговоров являются ложью.
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