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Подоляк о переговорах с Россией: позиции будет диктовать Украина

Автор: Роман Мирончук

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о переговорах с Россией касательно прекращения военных действий на территории Украины. Он считает, что позиции в этом переговорном процессе будут другие, и их будет диктовать Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника руководителя главы ОП Михаила Подоляка.

"Любая война заканчивается переговорным процессом, но я думаю, что позиции в этом переговорном позиции будут другие. Это будут позиции, которые будет диктовать Украина. Она будет выставлять условия того, что будет происходить дальше, в том числе в Донецкой и Луганской областях", - заявил Подоляк.

Он также добавил, что после сегодняшней ночи стало понятно, как будут развиваться события дальше.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Украину в нежелании идти на переговоры с Россией в столице Беларуси.

Мы также писали о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам с Киевом при условии, что Украина сложит оружие.

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