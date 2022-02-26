Подоляк про переговори з Росією: позиції диктуватиме Україна

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів про переговори з Росією щодо припинення військових дій на території України. Він вважає, що позиції в цьому переговорному процесі будуть інші, і їх диктуватиме Україна.

"Будь-яка війна закінчується переговорним процесом, але я думаю, що позиції в цьому переговорному позиції будуть інші. Це будуть позиції, які диктуватиме Україна. Вона буде виставляти умови того, що буде відбуватися далі, в тому числі в Донецькій і Луганській областях", - заявив Подоляк.

Він також додав, що після сьогоднішньої ночі стало зрозуміло, як будуть розвиватися події далі.