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Подоляк про переговори з Росією: позиції диктуватиме Україна

Автор: Роман Мирончук

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк розповів про переговори з Росією щодо припинення військових дій на території України. Він вважає, що позиції в цьому переговорному процесі будуть інші, і їх диктуватиме Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника керівника глави ВП Михайла Подоляка.

"Будь-яка війна закінчується переговорним процесом, але я думаю, що позиції в цьому переговорному позиції будуть інші. Це будуть позиції, які диктуватиме Україна. Вона буде виставляти умови того, що буде відбуватися далі, в тому числі в Донецькій і Луганській областях", - заявив Подоляк.

Він також додав, що після сьогоднішньої ночі стало зрозуміло, як будуть розвиватися події далі.

Нагадаємо, раніше речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Україну в небажанні йти на переговори з Росією в столиці Білорусі.

Ми також писали про те, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий до переговорів з Києвом за умови, що Україна складе зброю.

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