Подоляк о переговорах с Россией: идут тяжело, стороны выражают уточненные позиции

Сегодняшние переговоры России и Украины об условиях прекращения войны идут тяжело. Обе стороны выражают уточненные позиции, но есть разногласия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - отметил он.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что у этих переговоров одна цель - сделать возможной встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
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