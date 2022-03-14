ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В переговорах с РФ у нашей делегации только одна задача, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 марта 2022 01:08
В переговорах с РФ у нашей делегации только одна задача, - Зеленский Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины в вечернем обращении отметил, что ставит перед украинской делегацией только одну цель. Переговоры должны сделать возможной встречу двух президентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Президент Украины в вечернем видеообращении отметил, что ежедневно в видеоформате представители делегаций Украины и РФ говорят между собой, нарабатывают пути решения по многим вопросам.

"У нашей делегации задача четкая – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, которую, я уверен, ожидают люди. Понятно, что это сложная история и трудный путь. Но путь нужен. И наша цель, чтобы в этой борьбе в сложной переговорной работе Украина получила необходимый результат для мира и безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что верит в серьезные гарантии, подкрепляющие будущий договор. ПО его словам, гарантии должны быть действенные, а не как во времена "Будапешта".

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе