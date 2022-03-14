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Подоляк про переговори з Росією: йдуть важко, сторони висловлюють уточнені позиції

Автор: Ілона Свиридова

Сьогоднішні переговори Росії і України про умови припинення війни йдуть важко. Обидві сторони висловлюють уточнені позиції, але є розбіжності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Сторони активно висловлюють свої позиції вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що у нас дуже різні політичні системи. Україна - це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що у цих переговорів одна мета - уможливити зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

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