Подоляк про переговори з Росією: йдуть важко, сторони висловлюють уточнені позиції

Сьогоднішні переговори Росії і України про умови припинення війни йдуть важко. Обидві сторони висловлюють уточнені позиції, але є розбіжності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.
"Сторони активно висловлюють свої позиції вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що у нас дуже різні політичні системи. Україна - це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - зазначив він.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що у цих переговорів одна мета - уможливити зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.
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