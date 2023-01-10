Подоляк про Patriot: чекаємо в середині весни, а зараз надходять інші системи

"На сьогодні відомо про дві батареї (Patriot - ред.) - одна американська, одна німецька. В батарею входять вісім пускових установок. Щодо інсталяції, логістично вже відпрацьовується, як буде сюди завозитися. Але, щоб ви розуміли, ЗРК Patriot - це фундаментальний, базовий елемент системи, навколо якого в майбутньому будемо перебудовувати систему оборони,", - сказав Подоляк.

За його словами, прямо зараз до нас надходять додаткові NASAMS, ЗРК Gepard, IRIS-T, тобто система постійно поповнюється. Крім того, "Укроборонпром" допрацьовує ракети до С-300.

Також радник припустив, коли приблизно можемо очікувати на ППО Patriot.

"Від 1,5 до 3 місяців навчання і логістичне постачання цих систем. Я думаю, що ближче до початку середини весни (вони надійдуть в Україну - ред.)", - підкреслив Подоляк.