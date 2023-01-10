Подоляк про Patriot: чекаємо в середині весни, а зараз надходять інші системи

Україна може отримати ППО Patriot у середині весни, а поки триває навчання і логістичне постачання цих систем. Окрім того, зараз надходять додаткові NASAMS, ЗРК Gepard та IRIS-T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю Василю Голованову.
"На сьогодні відомо про дві батареї (Patriot - ред.) - одна американська, одна німецька. В батарею входять вісім пускових установок. Щодо інсталяції, логістично вже відпрацьовується, як буде сюди завозитися. Але, щоб ви розуміли, ЗРК Patriot - це фундаментальний, базовий елемент системи, навколо якого в майбутньому будемо перебудовувати систему оборони,", - сказав Подоляк.
За його словами, прямо зараз до нас надходять додаткові NASAMS, ЗРК Gepard, IRIS-T, тобто система постійно поповнюється. Крім того, "Укроборонпром" допрацьовує ракети до С-300.
Також радник припустив, коли приблизно можемо очікувати на ППО Patriot.
"Від 1,5 до 3 місяців навчання і логістичне постачання цих систем. Я думаю, що ближче до початку середини весни (вони надійдуть в Україну - ред.)", - підкреслив Подоляк.
Нагадаємо, українські військові пройдуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їх підготовка буде тривати протягом декількох місяців.
Також раніше ми писали, що новина про те, що Пентагон розглядає можливість проведення навчання у США, з'явилася наступного дня після оголошення про надання батареї Patriot Україні.
Також днями глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни.
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