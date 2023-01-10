Подоляк о Patriot: ждем в середине весны, а сейчас поступают другие системы

"На сегодняшний день известно о двух батареях (Patriot - ред.) - одна американская, одна немецкая. В батарею входят восемь пусковых установок. Относительно инсталляции, логистически уже отрабатывается, как будет сюда завозиться. Но, чтобы вы понимали, ЗРК Patriot - это фундаментальный , базовый элемент системы, вокруг которого в будущем будем перестраивать систему обороны", - сказал Подоляк.

По его словам, прямо сейчас нам поступают дополнительные NASAMS, ЗРК Gepard, IRIS-T, то есть система постоянно пополняется. Кроме того, "Укроборонпром" дорабатывает ракеты до С-300.

Также советник предположил, когда примерно можем ожидать ПВО Patriot.

"От 1,5 до 3 месяцев обучения и логистических поставок этих систем. Я думаю, что ближе к началу середины весны (они поступят в Украину - ред.)", - подчеркнул Подоляк.