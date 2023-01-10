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Подоляк о Patriot: ждем в середине весны, а сейчас поступают другие системы

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина может получить ПВО Patriot в середине весны, а пока идет обучение и логистическая поставка этих систем. Кроме того, сейчас поступают дополнительные NASAMS, ЗРК Gepard и IRIS-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью Василию Голованову.

"На сегодняшний день известно о двух батареях (Patriot - ред.) - одна американская, одна немецкая. В батарею входят восемь пусковых установок. Относительно инсталляции, логистически уже отрабатывается, как будет сюда завозиться. Но, чтобы вы понимали, ЗРК Patriot - это фундаментальный , базовый элемент системы, вокруг которого в будущем будем перестраивать систему обороны", - сказал Подоляк.

По его словам, прямо сейчас нам поступают дополнительные NASAMS, ЗРК Gepard, IRIS-T, то есть система постоянно пополняется. Кроме того, "Укроборонпром" дорабатывает ракеты до С-300.

Также советник предположил, когда примерно можем ожидать ПВО Patriot.

"От 1,5 до 3 месяцев обучения и логистических поставок этих систем. Я думаю, что ближе к началу середины весны (они поступят в Украину - ред.)", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, украинские военные пройдут обучающую программу по работе с системой противоракетной обороны Patriot уже на следующей неделе. Известно, что их подготовка будет длиться несколько месяцев.

Также ранее мы писали, что новость о том, что Пентагон рассматривает возможность проведения обучения в США, появилась на следующий день после объявления о предоставлении батареи Patriot Украине.

Также на днях глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает развертывания американской системы Patriot в максимально сжатые сроки.

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