Подоляк озвучив план протидії України "енергетичному геноциду" Росії

Масованими ударами по Україні, Росія намагається вчинити "енергетичний геноцид". Водночас Київ має план протидії цьому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Держава ефективно долає ці виклики. Працюємо над рішеннями разом із партнерами", - пояснив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, план протидії "енергетичному геноциду" Росії складається з:

"Скажімо відверто: Росія намагається вчинити "енергетичний геноцид", але Київ та Україна вистоять", - відзначив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також озвучив усі негативні наслідки з якими зіткнулась Росія після початку повномасштабної війни проти України.

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