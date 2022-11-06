Подоляк озвучил план противодействия Украины "энергетическому геноциду" России

Массированными ударами по Украине Россия пытается совершить "энергетический геноцид". В то же время у Киева есть план противодействия этому.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Государство эффективно преодолевает эти вызовы. Работаем над решениями вместе с партнерами", - пояснил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также озвучил все негативные последствия, с которыми столкнулась Россия после начала полномасштабной войны против Украины.

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