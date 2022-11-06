ua ru
Нд, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк озвучив план протидії України "енергетичному геноциду" Росії

Новость на русском →
Неділя 06 листопада 2022 16:42
Подоляк озвучив план протидії України "енергетичному геноциду" Росії Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Масованими ударами по Україні, Росія намагається вчинити "енергетичний геноцид". Водночас Київ має план протидії цьому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Скажімо відверто: Росія намагається вчинити "енергетичний геноцид", але Київ та Україна вистоять", - відзначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, план протидії "енергетичному геноциду" Росії складається з:

  • систем ППО;
  • захистку об’єктів інфраструктури;
  • оптимізації споживання.

"Держава ефективно долає ці виклики. Працюємо над рішеннями разом із партнерами", - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також озвучив усі негативні наслідки з якими зіткнулась Росія після початку повномасштабної війни проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України