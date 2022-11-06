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Подоляк озвучил план противодействия Украины "энергетическому геноциду" России

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Воскресенье 06 ноября 2022 16:42
Подоляк озвучил план противодействия Украины "энергетическому геноциду" России Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Массированными ударами по Украине Россия пытается совершить "энергетический геноцид". В то же время у Киева есть план противодействия этому.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Скажем откровенно: Россия пытается совершить "энергетический геноцид", но Киев и Украина выстоят", - отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, план противодействия "энергетическому геноциду" России состоит из:

  • систем ПВО;
  • защиты объектов инфраструктуры;
  • оптимизации потребления

"Государство эффективно преодолевает эти вызовы. Работаем над решениями вместе с партнерами", - пояснил Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также озвучил все негативные последствия, с которыми столкнулась Россия после начала полномасштабной войны против Украины.

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