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Подоляк о мирном договоре с Россией: на конкретику выйдем в считанные дни

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Киев, Среда 30 марта 2022 16:06
Подоляк о мирном договоре с Россией: на конкретику выйдем в считанные дни Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Украинская делегация на переговорах с Россией надеется, что на конкретику по мирному договору удастся выйти в считанные дни. Документ должен содержать ключевые гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Украина должна получить фундаментальные ключевые гарантии безопасности, чтобы мы не получили еще одну войну. Поэтому я думаю, что мы выйдем на конкретику, на конкретизацию этого договора буквально в считанные дни. И он устроит все страны-гаранты", - отметил он.

Напомним, ранее Подоляк рассказал, когда может пройти всеукраинский референдум по мирному договору с Россией.

Отметим, сегодня у президента России Владимира Путина заявили, что пока не видят прорывов в переговорах с украинской стороной, но отмечают, что официальный Киев начал формулировать предложения в письменном виде.

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