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Подоляк ответил МИД Италии: политическая борьба не должна влиять на поставки оружия

Новина українською →
Киев, Суббота 16 июля 2022 22:37
Подоляк ответил МИД Италии: политическая борьба не должна влиять на поставки оружия Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Внутриполитическая борьба в западных странах не должна отразиться на поставках оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Традиционная внутриполитическая борьба в западных странах не должна отразиться на единстве по фундаментальным вопросам борьбы добра со злом. В частности, на поставках оружия в Украину. Мы не можем разрешить Кремлю использовать политическую конкуренцию как оружие для подрыва демократий", - отметил он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заявил, что политический кризис, вызванный возможной отставкой премьер-министра Марио Драги, может не позволить помогать Украине в борьбе против российской агрессии.

В частности, он подчеркнул, что сомневается насчет будущего поставок итальянских вооружений Украине.

На этой неделе Драги пытался подать в отставку после того, как одна из коалиционных партий отказалась голосовать за вотум доверия, но президент Италии не принял ее.

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