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Подоляк про окупацію Криму: злочин без терміну давності

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Окупація Криму Росією – це крадіжка територій, що є кримінальним злочином без давності.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Міжнародне право невблаганне: Крим – територія України. А будь-яка спроба РФ-злодія назвати повернення вкраденого українському власнику "відчуженням" є юридично нікчемною. Росія програє, щоб усвідомити: крадіжка територій – це кримінальний злочин. Без строку давності…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути варіанти повернення окупованого росіянами Криму невійськовим шляхом.

Однак він закликав не витрачати час на варіанти, що не передбачають деокупацію півострова.

"Я розумію, що всі стурбовані ситуацією і тим, що буде з Кримом. Якщо хтось готовий запропонувати нам шлях по деокупації Криму невійськовим шляхом, я буду лише за", - сказав президент.

Пізніше у Кремлі заявили, що про деокупацію Криму, про що говорив президент Володимир Зеленський, нібито "не може йти мови". Більше того, там побачили в словах українського лідера і так очевидне "небажання Києва до переговорів з Москвою".

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Ірина ПодолякКрымРосійська Федерація