Подоляк об оккупации Крыма: преступление без срока давности

Оккупация Крыма Россией – это воровство территорий, что является криминальным преступлением без срока давности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Международное право неумолимо: Крым – территория Украины. А любая попытка РФ-вора назвать возвращение украденного украинскому владельцу "отчуждением" юридически ничтожна. Россия проигрывает, чтобы осознать: воровство территорий – это уголовное преступление. Без срока давности...", – говорится в сообщении.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть варианты возвращения оккупированного россиянами Крыма невоенным путем.

Но, он призвал не тратить время на варианты, не предусматривающие деоккупацию полуострова.

"Я понимаю, что все обеспокоены ситуацией и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь по деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только "за", - сказал президент.

Позже в Кремле заявили, что о деоккупации Крыма, о чем говорил президент Владимир Зеленский, якобы "не может идти речи". Более того, там увидели в словах украинского лидера и без того очевидное "нежелание Киева к переговорам с Москвой".

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