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Подоляк объяснил, для чего Россия обстреливает собственные города

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия умышленно ведет обстрелы по собственным городам по нескольким причинам. Одна из них - поддержка градуса ненависти к нашему народу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

С какой целью Россия обстреливает собственные города:

  • с целью отвлечения россиян от проблем в их стране;
  • поддержание градуса антиукраинской истерии среди россиян;
  • попытка сорвать поставки вооружения в Украину от ее стран-союзников.

"Но все фиксируется. На Кремль ждет трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным",- пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также недавно назвал потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

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