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Подоляк пояснив, для чого Росія обстрілює власні міста

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно веде обстріли по власних містах з декількох причин. Одна з них - підтримка градуса ненависті до нашого народу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

З якою метою Росія обстрілює власні міста:

  • з метою відволікання росіян від проблем в їх країні;

  • підтримування градуса антиукраїнської істерії серед росіян;
  • спроба зірвати поставки озброєння до України від її країн-союзників.

"Але все фіксується. Кремль чекає трибунал за злочини не лише перед українським народом, а й перед власним", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також нещодавно назвав втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України.

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