Подоляк объяснил, почему армия России потерпела фиаско в Украине

С начала войны на территории Украины, российская армия продолжает нести значительные потери. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему оккупант потерпел фиаско.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.
По словам Подоляка, первой причиной фиаско "второй армии мира" является то, что все штабная аналитика оккупанта выстроена на тезисах их пропаганды.
Вторая же причина - высокая смертность среди высшего командования России. Армия потеряла шесть ключевых генералов:
"Десятки полковников, в том числе заместитель командующего Черноморского флота, капитан первого ранга Палий, полковник Росгвардии Саватеев, который руководил отрядом СОБР во Владимирской области, командир 331-го полка ВДВ полковник Сухарев и другие офицеры",- добавил Подоляк.
Как отметил советник главы ОП, Россия воюет количеством и крылатыми ракетами и совершенно не готова к войне.
"Убиты десятки офицеров среднего и тактического уровней. Все это - непосредственные признаки слабой слаженности воинских частей, отсутствия понятного тылового обеспечения, неготовности воевать в современных условиях", - отметил Подоляк.
Все эти факторы деморализуют оккупантов, в связи с чем дальше их ожидает лишь массовая смерть.
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