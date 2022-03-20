Подоляк пояснив, чому армія Росії зазнала фіаско в Україні

За словами Подоляка, першою причиною фіаско "другої армії світу" є те, що усі штабна аналітика окупанта вибудувана на тезах їх пропаганди.

Інша ж причина - висока смертність серед найвищого командування Росії. Армія втратила шість ключових генералів:

командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева;

генерал-майор, командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії Тушаєв;

генерал-майор перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Герасимов;

генерал-майор командувач 29-ї армії Східного військового округу Колесников;

генерал-майор заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Суховецький;

генерал-майор командир 150-ї мотострілецької дивізії Мітяєв.

"Десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Саватеєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери",- додав Подоляк.

Як зауважив радник голови ОП, Росія воює кількістю та крилатими ракетами й абсолютно не готова до війни.

"Убито десятки офіцерів середнього й тактичного рівнів. Усе це – безпосередні ознаки слабкої злагодженості військових частин, відсутності зрозумілого тилового забезпечення, неготовності воювати в сучасних умовах",- зауважив Подоляк.

Усі ці фактори деморалізують окупантів, у зв’язку з чим далі їх очікує лише масова смерть.