Подоляк объяснил, что именно вызовет "эффект домино" и обрушит фронт россиян

Освобождение Луганска или Донецка станет окончательным ударом по российской армии и вызовет "эффект домино". Для того чтобы это произошло украинским военным нужно оружие.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Освобождение Луганска или Донецка вызовет "эффект домино", обрушит ru-фронт и приведет к политической дестабилизации в РФ. Это реально. Нужна свобода (оружие)", - написал он.

Кроме того, по его словам, дополнительное оружие необходимо и для того, чтобы защитить объекты критической инфраструктуры системами ПВО.

"Потому что Россия будет воевать только с гражданскими", - констатировал Подоляк.