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Подоляк пояснив, що саме викличе "ефект доміно" та обвалить фронт росіян

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Звільнення Луганська чи Донецька стане остаточним ударом по російській армії та викличе "ефект доміно". Для того щоб це сталось українським військовим потрібна зброя.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Звільнення Луганська чи Донецька викличе "ефект доміно", обвалить ru-фронт і призведе до політичної дестабілізації у РФ. Це реально. Потрібна воля (зброя)", - написав він.

Крім того, за його словами, додаткова зброя необхідна і для того, що треба захистити об’єкти критичної інфраструктури системами ППО.

"Тому що Росія воюватиме лише з цивільними", - констатував Подоляк.

Раніше Подоляк заявляв, що РФ хоче залякати Європу та Україну холодом на тлі ганебної поразки окупаційних військ у Харківській області.

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