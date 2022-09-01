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Подоляк об обстрелах Энергодара: доказательство подлинного веса российских "гарантий"

Новина українською →
Киев, Четверг 01 сентября 2022 11:02
Подоляк об обстрелах Энергодара: доказательство подлинного веса российских "гарантий" Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные наносят демонстративные удары по Энергодару, ударяя по официальному маршруту миссии МАГАТЭ. В частности, чтобы обвинить в этом Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он подчеркнул, что в результате российских обстрелов разрушены дома.

"Это демонстрация подлинной "заинтересованности" России в проверке. И это еще одно доказательство подлинного веса российских "гарантий" для любых посредников", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, российские войска из артиллерии обстреливают заранее согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья в Запорожскую АЭС.

Однако, несмотря на это, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась из Запорожья к ЗАЭС.

Кроме того, российские войска обстреляли из минометов площадку Запорожской АЭС, в результате чего сработала аварийная защита и отключился 5-й энергоблок.

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