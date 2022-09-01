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Подоляк про обстріли Енергодара: доказ справжньої ваги російських "гарантій"

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 11:02
Подоляк про обстріли Енергодара: доказ справжньої ваги російських "гарантій" Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові завдають демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Зокрема, щоб звинуватити в цьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він підкреслив, що в результаті російських обстрілів зруйновані будинки.

"Це демонстрація справжньої "зацікавленості" Росії в перевірці. І це ще один доказ справжньої ваги російських "гарантій" для будь-яких посередників", - підкреслив Подоляк.

Нагадавши, російські війська з артилерії обстрілюють заздалегідь узгоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя в Запорізьку АЕС.

Однак, попри це, місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила із Запоріжжя до ЗАЕС.

Крім того, російські війська обстріляли з мінометів майданчик Запорізької АЕС, в результаті чого спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

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