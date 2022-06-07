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Подоляк обратился к украинцам: Не пугайтесь новостей о том, что мы что-то отдаем

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцам не стоит пугаться новостей о том, что "мы что-то отдаем". Ведь украинские военные вымотают силы России и отвоюют свои территории обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время видеообращения.

"Это война. Идут тактические маневры. Что-то отдаем, что-то забираем. Россиян больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивная, но, надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, мы должны их измотать", - пояснил Подоляк.

Он отметил, все, что мы сейчас отдаем и все, что забираем обратно - все будет полностью украинским.

"Нужно немного подождать. Работают профессионалы. Ждем оружие, санкции, которые должны добить Российскую Федерацию. После этого обязательно все вернем", - подытожил Подоляк.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинская армия может в полной мере перейти в контрнаступление во второй половине июня или в августе.

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