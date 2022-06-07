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Подоляк звернувся до українців: Не лякайтеся новин про те, що ми щось віддаємо

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Українцям не варто лякатися новин про те, що "ми щось віддаємо". Адже українські військові вимотають сили Росії та відвоюють свої території назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка під час відеозвернення.

"Це війна. Ідуть тактичні маневри. Щось віддаємо, щось забираємо. Росіян більше, у них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивна, але, треба зробити так, щоб кожне село, яке ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалося росіянам великою кров'ю, ми маємо їх вимотати", - пояснив Подоляк.

Він наголосив, все, що ми зараз віддаємо і все, що забираємо назад - все буде повністю українським.

"Потрібно трохи зачекати. Працюють професіонали. Чекаємо на зброю, санкції, які мають добити Російську Федерацію. Після цього обов'язково все повернемо", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, українська армія може повною мірою перейти в контрнаступ у другій половині червня або в серпні.

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Офіс президентаІрина ПодолякВійна Росії проти України