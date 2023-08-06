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Подоляк про нічний обстріл України: відповідь Росії на будь-які реалістичні мирні саміти

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Неділя 06 серпня 2023 15:15
Подоляк про нічний обстріл України: відповідь Росії на будь-які реалістичні мирні саміти Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі Російська Федерація запустила по Україні майже 70 ракет різних типів й безпілотників. Це її відповідь на будь-які реалістичні мирні саміти щодо завершення війни.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Це безумовна відповідь Росії на будь-які реалістичні мирні саміти (не тільки в Саудівській Аравії), на будь-які спроби світу повернутися до міжнародного права, на будь-які розширені дискусії з країнами Глобального Півдня", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Російська Федерація не планує підкорятись законам й бажає лише домінувати, у зв'язку з чим необхідно прийняти консолідоване рішення для справедливого завершення війни.

Ракетний обстріл України 5 серпня

Увечері ворог вдався до масованого обстрілу по території України. Спочатку була інформація про запуск "Калібрів" з півдня, які летіли в напрямку Києва, однак пізніше вони повернули в сторону Хмельницького. Через деякий час Повітряні сили повідомили про пуски "Кинджалів" з Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі.

Протиповітряна оборона України знищила:

  • 13 крилатих ракет "Калібр";
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 27 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Саміт в Саудівській Аравії

Протягом 5 й 6 серпня в Джидді Саудівської Аравії проходив мирний саміт щодо принципів відновлення сталого й справедливого миру для України. В Офісі президента підбили підсумки зустрічі представників більше 40 країн.

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