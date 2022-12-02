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Подоляк про неможливість переговорів з Путіним: усвідомили ключові столиці, але не в Москві

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Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 14:20
Подоляк про неможливість переговорів з Путіним: усвідомили ключові столиці, але не в Москві Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російський диктатор Володимир Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом. Це вже усвідомлюють у ключових столицях, але Москва цього ще не визнає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Реальність, яку вже усвідомлюють у ключових столицях, але ще не визнали у Москві: Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом, бо в нього немає власної політичної перспективи у самій Росії. Єдиний шанс зберегтися для РФ - перезавантаження еліт, аби списати "чужі помилки", - написав він.

Переговори з Путіним

Нагадаємо, останніми днями у медіаполі активізувалася тема переговорів з Путіним.

Так, вчора, 1 грудня американський лідер Джо Байден на брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном допустив можливість переговорів з Путіним. Він уточнив, це можливо за умови зацікавленості диктатора у закінченні війни та схвалення союзниками по НАТО ініціативи переговорів.

На що у Кремлі вже відреагували. Там вже заявили, що не погодяться на умови Байдена, бо РФ не готова закінчити війну.

Тим часом сьогодні стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив з Путіним, він закликав диктатора вивести війська з України, а Путін почав виправдовуватися за удари по критичній інфраструктурі українців.

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