Подоляк назвав умови, за яких ППО зможе відбивати до 95% цілей при атаках РФ

Сили протиповітряної оборони України можуть відбивати до 95% ворожих цілей. Однак для цього необхідно мати більше систем ППО.
Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, остання повітряна атака Російської Федерації на Україну показала, що Росія не досягає своїх цілей, а Україна може більш чітко планувати свої заходи протиповітряної оборони.
"Ми з вами в останніх атаках РФ бачимо високий індекс збиття. Це говорить про те, що все ж таки система ППО достатньо ефективно побудована. Так, безумовно було б бажано мати ще більше пускових установок, перш за все - Patriot, SAMP/T, хоча б на 10 більше. Це б дозволило перекрити повітряний простір і суттєво підвищити індекс збиття, довести його до 90-95% збиття всього", - наголосив радник керівника ОП.
Водночас Подоляк зауважив, що Україна наполягає на тому, щоб країни-сусіди, які мають відповідні протиракетні засоби, в рамках міжнародного права могли їх використовувати в повітряному просторі України.
"Це суттєво полегшило б нам використання своєї ППО. За рахунок країн-партнерів, які могли б в рамках гуманітарної ініціативи закрити західні, західноцентральні області, ми могли б перерозподілити можливості своєї протиракетної системи, сконцентрувавши її по центру чи по півдню і сходу України", - наголосив він.
Радник керівника ОП також зазначив, що для зменшення можливості РФ атакувати Україну, було б бажано завдавати ударів на глибину 600-800 км, знищуючи стратегічну авіацію.
"Це не відновлювальний ресурс у РФ", - підкреслив він.
Нагадаємо, вранці 26 серпня у низці регіонів України прогриміли вибухи. Російські військові провели черговий масований удар. Для атаки цього разу вони застосовували як ракети, так і дрони.
Основною ціллю ворога знову виявились енергетичні об'єкти України. Частину з них було пошкоджено. Як результат - Україна знову повернулась до графіків відключення світла.
Зауважимо, що в "Укренерго" вже розповіли, як вимикатимуть світло 29 серпня.
Варто також зазначити, що за словами радника прем'єр-міністра України Юрія Бойка, даний обстріл РФ змусить внести корективи в плани підготовки до зими.
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