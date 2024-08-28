Подоляк назвав умови, за яких ППО зможе відбивати до 95% цілей при атаках РФ

За словами Подоляка, остання повітряна атака Російської Федерації на Україну показала, що Росія не досягає своїх цілей, а Україна може більш чітко планувати свої заходи протиповітряної оборони.

"Ми з вами в останніх атаках РФ бачимо високий індекс збиття. Це говорить про те, що все ж таки система ППО достатньо ефективно побудована. Так, безумовно було б бажано мати ще більше пускових установок, перш за все - Patriot, SAMP/T, хоча б на 10 більше. Це б дозволило перекрити повітряний простір і суттєво підвищити індекс збиття, довести його до 90-95% збиття всього", - наголосив радник керівника ОП.

Водночас Подоляк зауважив, що Україна наполягає на тому, щоб країни-сусіди, які мають відповідні протиракетні засоби, в рамках міжнародного права могли їх використовувати в повітряному просторі України.

"Це суттєво полегшило б нам використання своєї ППО. За рахунок країн-партнерів, які могли б в рамках гуманітарної ініціативи закрити західні, західноцентральні області, ми могли б перерозподілити можливості своєї протиракетної системи, сконцентрувавши її по центру чи по півдню і сходу України", - наголосив він.

Радник керівника ОП також зазначив, що для зменшення можливості РФ атакувати Україну, було б бажано завдавати ударів на глибину 600-800 км, знищуючи стратегічну авіацію.

"Це не відновлювальний ресурс у РФ", - підкреслив він.