ua en ru
Ср, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк назвав умови, за яких ППО зможе відбивати до 95% цілей при атаках РФ

Україна, Середа 28 серпня 2024 19:16
UA EN RU
Подоляк назвав умови, за яких ППО зможе відбивати до 95% цілей при атаках РФ Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сили протиповітряної оборони України можуть відбивати до 95% ворожих цілей. Однак для цього необхідно мати більше систем ППО.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, остання повітряна атака Російської Федерації на Україну показала, що Росія не досягає своїх цілей, а Україна може більш чітко планувати свої заходи протиповітряної оборони.

"Ми з вами в останніх атаках РФ бачимо високий індекс збиття. Це говорить про те, що все ж таки система ППО достатньо ефективно побудована. Так, безумовно було б бажано мати ще більше пускових установок, перш за все - Patriot, SAMP/T, хоча б на 10 більше. Це б дозволило перекрити повітряний простір і суттєво підвищити індекс збиття, довести його до 90-95% збиття всього", - наголосив радник керівника ОП.

Водночас Подоляк зауважив, що Україна наполягає на тому, щоб країни-сусіди, які мають відповідні протиракетні засоби, в рамках міжнародного права могли їх використовувати в повітряному просторі України.

"Це суттєво полегшило б нам використання своєї ППО. За рахунок країн-партнерів, які могли б в рамках гуманітарної ініціативи закрити західні, західноцентральні області, ми могли б перерозподілити можливості своєї протиракетної системи, сконцентрувавши її по центру чи по півдню і сходу України", - наголосив він.

Радник керівника ОП також зазначив, що для зменшення можливості РФ атакувати Україну, було б бажано завдавати ударів на глибину 600-800 км, знищуючи стратегічну авіацію.

"Це не відновлювальний ресурс у РФ", - підкреслив він.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 26 серпня у низці регіонів України прогриміли вибухи. Російські військові провели черговий масований удар. Для атаки цього разу вони застосовували як ракети, так і дрони.

Основною ціллю ворога знову виявились енергетичні об'єкти України. Частину з них було пошкоджено. Як результат - Україна знову повернулась до графіків відключення світла.

Зауважимо, що в "Укренерго" вже розповіли, як вимикатимуть світло 29 серпня.

Варто також зазначити, що за словами радника прем'єр-міністра України Юрія Бойка, даний обстріл РФ змусить внести корективи в плани підготовки до зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна Росії проти України Михайло Подоляк
NEWS
У Зеленського пояснили зв'язок Курської операції з Покровськом
У Зеленського пояснили зв'язок Курської операції з Покровськом
DAILY
Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чи буде влада в Україні блокувати Telegram і що може змінити арешт Дурова