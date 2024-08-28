Подоляк назвал условия, при которых ПВО сможет отражать до 95% целей при атаках РФ

Силы противовоздушной обороны могут отражать до 95% враждебных целей. Однако для этого необходимо иметь больше систем ПВО.

По словам Подоляка, последняя воздушная атака Российской Федерации на Украину показала, что Россия не достигает своих целей, а Украина может более четко планировать свои меры противовоздушной обороны.

"Мы с вами в последних атаках РФ видим высокий индекс сбития. Это говорит о том, что все же система ПВО достаточно эффективно построена. Да, безусловно было бы желательно иметь еще больше пусковых установок, прежде всего - Patriot, SAMP/T, хотя бы на 10 больше. Это бы позволило перекрыть воздушное пространство и существенно повысить индекс сбития, довести его до 90-95% сбития всего", - подчеркнул советник руководителя ОП.

В то же время Подоляк отметил, что Украина настаивает на том, чтобы страны-соседи, которые имеют соответствующие противоракетные средства, в рамках международного права могли их использовать в воздушном пространстве Украины.

"Это существенно облегчило бы нам использование своей ПВО. За счет стран-партнеров, которые могли бы в рамках гуманитарной инициативы закрыть западные, западноцентральные области, мы могли бы перераспределить возможности своей противоракетной системы, сконцентрировав ее по центру или по югу и востоку Украины", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП также отметил, что для уменьшения возможности РФ атаковать Украину, было бы желательно наносить удары на глубину 600-800 км, уничтожая стратегическую авиацию.

"Это не восстановительный ресурс в РФ", - подчеркнул он.