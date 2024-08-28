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Подоляк назвал условия, при которых ПВО сможет отражать до 95% целей при атаках РФ

Украина, Среда 28 августа 2024 19:16
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Подоляк назвал условия, при которых ПВО сможет отражать до 95% целей при атаках РФ Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Силы противовоздушной обороны могут отражать до 95% враждебных целей. Однако для этого необходимо иметь больше систем ПВО.

Об этом в комментарии Youtube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, последняя воздушная атака Российской Федерации на Украину показала, что Россия не достигает своих целей, а Украина может более четко планировать свои меры противовоздушной обороны.

"Мы с вами в последних атаках РФ видим высокий индекс сбития. Это говорит о том, что все же система ПВО достаточно эффективно построена. Да, безусловно было бы желательно иметь еще больше пусковых установок, прежде всего - Patriot, SAMP/T, хотя бы на 10 больше. Это бы позволило перекрыть воздушное пространство и существенно повысить индекс сбития, довести его до 90-95% сбития всего", - подчеркнул советник руководителя ОП.

В то же время Подоляк отметил, что Украина настаивает на том, чтобы страны-соседи, которые имеют соответствующие противоракетные средства, в рамках международного права могли их использовать в воздушном пространстве Украины.

"Это существенно облегчило бы нам использование своей ПВО. За счет стран-партнеров, которые могли бы в рамках гуманитарной инициативы закрыть западные, западноцентральные области, мы могли бы перераспределить возможности своей противоракетной системы, сконцентрировав ее по центру или по югу и востоку Украины", - подчеркнул он.

Советник руководителя ОП также отметил, что для уменьшения возможности РФ атаковать Украину, было бы желательно наносить удары на глубину 600-800 км, уничтожая стратегическую авиацию.

"Это не восстановительный ресурс в РФ", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, утром 26 августа в ряде регионов Украины прогремели взрывы. Российские военные провели очередной массированный удар. Для атаки на этот раз они применяли как ракеты, так и дроны.

Основной целью врага снова оказались энергетические объекты Украины. Часть из них была повреждена. Как результат - Украина снова вернулась к графикам отключения света.

Отметим, что в "Укрэнерго" уже рассказали, как выключать свет 29 августа.

Следует также отметить, что по словам советника премьер-министра Украины Юрия Бойко, данный обстрел РФ заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.

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Офис президента Война России против Украины Михаил Подоляк
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